Свыше 500 рабочих мест появится на новом КПО под Коломной

В селе Мячково под Коломной готовят к открытию новый комплекс по переработке отходов. Он сможет принимать до 650 тысяч тонн отходов в год. На предприятии будет создано более 500 дополнительных рабочих мест.

В цехах уже заканчиваются пусконаладочные работы, и в целом строительство находится на финальной стадии. Когда все окончательно заработает, новый комплекс сможет принять до 650 тысяч тонн отходов в год. Здесь же расположена и зона сортировки. Полученный из отходов металл, а также стекло, бумагу и пластик будут отправлять для вторичного использования.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас 23 предприятия, которые принимают вторичное сырье, 15 из них находятся в Московской области, восемь — за пределами. Пластик мгновенно разбирается на переработку в нашем регионе, только что открылся большой завод в Пушкине, где перерабатывается 23 вида пластика. Более 15 предприятий еще планируется построить по вторичной переработке. Сейчас мощностей, которые готовы принимать, гораздо больше, чем мы производим», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Источник фото: телеканал «360»

Новый комплекс переработки отходов — это более 500 дополнительных рабочих мест. Хотя его появление, так или иначе, ощутит на себе каждый житель Коломенского городского округа. Естественно, у людей возникает много вопросов: как будет работать комплекс, насколько он экологичен и безопасен? Обо этом жителям округа расскажут руководители местных предприятий. На этот раз их пригласили лично осмотреть будущий комплекс.

«Технологии позволят обеспечивать переработку мусора таким образом, что будет выделяться и вторичное сырье, и биоотходы будут утилизироваться», — подчеркнул управляющий директор научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Сергей Питиков.

Источник фото: телеканал «360»

«Я считаю, что это серьезный шаг вперед, позволит решить те вопросы, которые есть с утилизацией и вторичный и сделать жизнь населения Коломенского городского округа более комфортной, экологичной и безопасной», — отметил генеральный директор ОАО «Коломенский завод» Дмитрий Мирный.

Источник фото: телеканал «360»

Появление комплекса по переработке отходов — это еще и значительное снижение нагрузки на обычные мусорные полигоны. В Коломенском городском округе еще функционирует полигон «Воловичи. Когда новый комплекс, наконец, заработает, старые и не самые экологичные «Воловичи» будут закрыты. Такое решение уже принято