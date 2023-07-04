Подмосковье 04 июля 2023, 16:18 Свыше 500 производств в Подмосковье подали заявки на субсидию для модернизации Unsplash

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Прием заявок на участие в конкурсном отборе по программе «Модернизация» завершился в Подмосковье. Претендентами на субсидию стали более 500 представителей малого и среднего бизнеса.

«1 июня стартовали конкурсы на получение субсидий по трем программам — это „Модернизация“, „Маркетплейсы“ и „Франшиза“. Конкурсный отбор по первой программе длился месяц, в течение которого Мининвест получил 562 заявки от подмосковных компаний», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Прием заявок по программам «Маркетплейсы» и «Франшиза» продолжается до конца года. По этим двум направлениям подано в общей сложности более 200 обращений.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.