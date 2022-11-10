Подмосковье 10 ноября 2022, 11:04 Свыше 500 предпринимателей Подмосковья присоединились к упрощенной системе налогообложения

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Проект внедрения автоматизированной упрощенной системы налогообложения обсудили на видеоконференции в Мособлдуме. К ней уже присоединились 534 предпринимателя региона.

Участники конференции отметили высокий потенциал Подмосковья в этом направлении, ведь налогоплательщиками являются восемь тысяч предпринимателей и около 40 тысяч организаций. К АУСН уже присоединились 534 владельца бизнеса.

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Система автоматически рассчитывает налог и освобождает предпринимателей от лишних отчетов. Подробнее о ней можно узнать на сайте ФНС.

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Подключиться к АУСН могут предприниматели и юридические лица. При этом у компании должно быть не более пяти сотрудников, а годовой доход не должен превышать 60 миллионов рублей.

Использование системы позволит сократить ограничения и улучшить бизнес-климат и инвестиционную активность в области.