Подмосковье 11 мая 2023, 12:34 Свыше 500 опор ЛЭП заменят в Подмосковье в 2023 году

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С начала года сотрудники «Мособлэнерго» заменили 165 опор линий электропередачи в Подмосковье. Всего до начала осенне-зимнего периода планируют обновить 567 объектов.

Как рассказали в Минэнерго, сотрудники компании также обновляют провода и кабели. Так, уже было обновлено 16 километров из 81 запланированного. Наибольший объем работ провели в Раменском и Домодедове.

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Кроме того, с начала года в регионе построили 41 километр воздушных и кабельных линий, 14 трансформаторов, расчистили свыше 10 гектаров охранных зон. В этом году «Мособлэнерго» отремонтирует оборудование 35 подстанций, а также построит 30 новые и отремонтирует 26 старых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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