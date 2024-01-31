31 января 2024, 17:34
Свыше 500 операций по эндопротезированию провели в подмосковном госпитале ветеранов войн за год
Врачи подмосковного госпиталя ветеранов войн ежегодно проводят более 500 операций по эндопротезированию. В нем нуждаются пациенты с травмами опорно-двигательного аппарата.
Как рассказали в Минздраве Подмосковья, пациентов, нуждающихся в таком протезировании, принимают в отделении травматологии и ортопедии. За 28 лет работы в учреждении провели свыше четырех тысяч таких операций.
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«Успешная операция — это результат сплоченной работы всех сотрудников отделения. За 28 лет работы по специальности травматология-ортопедия я провел более четырех тысяч таких операций», — рассказал заведующий отделением Икром Акрамов.
Задать вопросы по поводу госпитализации можно по телефону +7 (499) 670-93-32.
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