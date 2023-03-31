Подмосковье 31 марта 2023, 16:19 Свыше 500 незаконных перевозчиков мусора оштрафовали в Подмосковье с начала года

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Система фиксации талонов на разрешение перевозки мусора работает в Подмосковье с середины января в тестовом режиме. Она поможет выявить нарушителей и предотвратить незаконный сброс отходов. Благодаря камерам с начала года были наказаны 593 человека.

Как рассказала глава Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова, сумма штрафов за незаконную перевозку отходов в первом квартале этого года составила 25 миллионов 557 тысяч рублей. Из них восемь миллионов выплатили нарушители из Одинцова.

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«В Балашихе попались 32 перевозчика, теперь им придется заплатить более 2,8 миллиона рублей. В Подольске также было выявлено 32 случая на сумму более 2,9 миллиона рублей. На одного меньше в городском округе Клин — 31 штраф составит более миллиона рублей», — добавила она.

Светлана Аипова также сказала, что меньше всего перевозчиков без разрешения обнаружили в Талдоме, Бронницах, Егорьевске, Коломне и Котельниках.

Сумма штрафов за нарушение составляет от трех до 250 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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