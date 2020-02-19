19 февраля 2020, 18:32
Свыше 500 многоквартирных домов в бывших военных городках Подмосковья отремонтировали с 2014 года
За шесть лет в бывших военных городках Московской области отремонтировали свыше 500 многоквартирных домов, передает пресс-служба регионального Министерства ЖКХ.
«Всего в самую масштабную в России программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Подмосковья, рассчитанную до 2049 года, включено 1128 домов, расположенных в бывших военных городках», — уточнил директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.
По его словам, в соответствии с Жилищным кодексом России, исключение составляет аварийные дома, которые запланированы к переселению и МКД, где менее пяти квартир.
Уточняется, что с 2012 года в рамках соглашения между оборонным ведомством и региональным правительством ведется работа по передаче имущества военных городков в муниципальную собственность.