Подмосковье 28 марта 2024, 19:17 Свыше 500 маскировочных сетей подготовили в Клину для зоны СВО пресс-служба администрации г.о. Клин

Читать 360tv в

Активисты и волонтеры из Клина подготовили свыше 500 маскировочных сетей. В ближайшее время их отправят в зону СВО, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Работа проходит в Клинском Центре помощи военнослужащим и их семьям. Волонтеры ежедневно готовят сети для последующей отправки в зону СВО.

Реклама

«Кто-то уже имеет опыт, кто-то пришел впервые, многие приходят вместе с детьми. Все дружно садятся, учатся, помогают друг другу, обмениваются опытом», — отметили в пресс-службе.

Все необходимое для производства сетей волонтеры закупают сами на средства из Благотворительного фонда «ZOV».

В соответствии с погодными условиями сети плетутся в цветах сезона — снег, грязный снег, яркая зелень или жухлая трава.

В начале следующей недели из Клина в зону проведения СВО отправится очередной гуманитарный конвой. Он доставит 110 маскировочных сетей мобилизованным Клина.