Подмосковье 19 января 2024, 13:22 Свыше 500 машин задействовали в уборке федеральных трасс от снега в Подмосковье ФКУ «Центравтомагистраль»

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Более 500 машин вышли на уборку федеральных трасс Подмосковья от снега. Движение по дорогам работает в штатном режиме.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в уборке задействовали 573 машины. Для обработки дорог ото льда использовали более пяти тысяч тонн смеси. Синоптики спрогнозировали сложные погодные условия и ограниченную видимость из-за снегопадов до конца дня.

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ФКУ «Центравтомагистраль» напомнили о важности соблюдения ПДД, а также призвали водителей не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

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