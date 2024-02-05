Подмосковье 05 февраля 2024, 12:58 Свыше 500 коммунальщиков привлекли к уборке снега в парках Подмосковья на прошлой неделе Министерство благоустройства Московской области

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Последствия снегопада в парках Московской области устраняли 526 человек на прошлой неделе. В Министерстве благоустройства региона сообщили, что за этот период удалось собрать и вывезти 31 тысячу кубометров снега.

Министр благоустройства Михаил Хайкин добавил, что к уборке в парках привлекли 142 трактора и погрузчика. В первую очередь снег убирали на центральных аллеях, затем — на пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. Все очищенные территории обработали материалами против образования льда.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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