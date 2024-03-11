11 марта 2024, 16:31
Свыше 500 коммунальщиков привлекли к уборке снега в парках Подмосковья на прошлой неделе
На прошлой неделе парки Московской области продолжали очищать от снега. В этой работе задействовали 544 человека, о чем рассказали в Министерстве благоустройства региона.
Министр Михаил Хайкин сообщил, что за неделю из парков вывезли семь тысяч кубометров снега. Для этой работы задействовали 544 человека и 155 машины.
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В первую очередь от снега и льда очищали центральные аллеи, затем приступали к расчистке второстепенных пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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Благоустройство
Парки
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