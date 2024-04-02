Подмосковье 02 апреля 2024, 14:54 Свыше 500 километров дорог в Химках отремонтируют в апреле Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Дороги и тротуары в Химках приведут в порядок в апреле. Специалисты помоют со специальными средствами свыше 500 километров улиц, а также проведут ямочный ремонт и заменят свыше 50 искусственных дорожных неровностей.

Ямочный ремонт в Химках проводят круглый год, но в рамках месяца благоустройства этому уделят повышенное внимание. К работам привлекут свыше 1000 специалистов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Особое внимание уделяется зонам повышенной опасности — вблизи школ, поликлиник, детских садов. Предупредительные меры позволяют не просто снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, но и минимизировать тяжесть их последствий», — отметил депутат городского округа Химки Александр Васильев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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