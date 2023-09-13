Подмосковье 13 сентября 2023, 16:39 Свыше 500 камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье за неделю Unsplash

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За неделю в Подмосковье установили еще 594 камеры системы «Безопасный регион». Они появились на социальных и коммерческих объектах, а также в парках, скверах и других местах.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, всего в регионе установлено свыше 123 тысяч камер видеонаблюдения. В 44 округах они также контролируют чистоту при помощи искусственного интеллекта. Позже нейросеть появится во всех устройствах, чтобы выявлять граффити, листовки, мусор, ямы и нерабочие фонари.

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