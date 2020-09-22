Свыше 500 детей-сирот из Подмосковья обеспечили жильем с начала года

Правительство Подмосковья обеспечит жильем 780 детей-сирот до конца года. Благоустроенные квартиры уже получили 508 ребят. Почти половина из них начнут жить в современных новостройках.

Чтобы помочь сиротам, власти выделили более двух миллиардов рублей. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, до конца года квартиры выдадут в 61 городском округе.

Ребята получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу заезжать, чтобы жить Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что в 14 округах план на год уже выполнили. Свои квартиры получили дети-сироты из Долгопрудного, Ивантеевки, Клина, Люберец, Рошаля, Рузы, Сергиева Посада и не только.

Ирина Каклюгина отметила, что «работа по обеспечению жильем детей-сирот идет полным ходом». В прошлом году свои квартиры получили 740 ребят.

В Подмосковье разработали приложение для жителей, которые хотели бы усыновить или взять под опеку ребенка. Там можно увидеть анкеты детей с фотографиями, узнать об их интересах.

Новое приложение «Усыновление в Московской области» стали разрабатывать еще в 2019 году. За время пандемии его успешно протестировали. Это первая в стране программа поиска детей с единой базой сирот Подмосковья.