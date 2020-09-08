Свыше 500 дел возбудили из-за сбросов строительного мусора в Подмосковье

Сбросы строительного мусора привели к возбуждению более 500 административных дел в Подмосковье за два месяца. Нарушения нашли на контейнерных площадках. Рейды провели инспекторы Госадмтехнадзора.

Пресекли сбросы более двух тысяч кубических метров мусора. Об этом рассказали в пресс-службе Госадмтехнадзора.

С июля проверки охватили 59 городских округов Подмосковья. За это время инспекторы выполнили 1,6 тысячи рейдов, из которых 142 — в последнюю неделю.

В результате работы на местах возбудили 536 административных дел. К ответственности привлекли 477 человек.

Такие проверки проходят во всех городских округах Подмосковья. Их организуют сотрудники Госадмтехнадзора и общественники.

С начала этого года инспекторы пресекли уже более 250 случаев сбросов строительных материалов в Московской области. Больше всего нарушений нашли в Подольске, Пушкино и Королеве.

Ранее начальникам всех 37 отделов областного Госадмтехнадзора вручили ключи от новых автомобилей. Автопарк пополнили при поддержке губернатора.

По словам Олега Баженова, этот транспорт значительно повысит мобильность инспекторского состава. И это позволит оперативно решать задачи, связанные с контролем порядка.