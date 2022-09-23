Новые проекты импортозамещения создадут свыше 500 рабочих мест в Подмосковье | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 17:54 Поделиться Telegram

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Viber Новые проекты импортозамещения создадут свыше 500 рабочих мест в Подмосковье

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В Подмосковье реализовали еще восемь импортозамещающих проектов. Это производства в сфере медицины, строительства, бытовой химии и другие. Об этом сообщила зампред правительства, глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Ряд производств уже работает, остальные начнут выпуск продукции в ближайшее время. В рамках запуска новых проектов будет создано почти 550 рабочих мест», — сообщила она.

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Среди проектов — производство медицинских изделий для травматологии и ортопедии в Пущине, оборудования для строительной и сельхозтехники в Домодедове, экологичной бытовой химии в Пушкино и другие.

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«Суммарно до конца 2022 года мы планируем завершить 21 инвестиционный проект в сфере импортозамещения. Объем инвестиций по ним составит около 10 миллиардов рублей. На новых предприятиях будет создано порядка 2,5 тысячи новых рабочих мест», — добавила Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей повышать условия труда.

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