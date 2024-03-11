Подмосковье 11 марта 2024, 13:25 Свыше 500 аппаратов ЭКГ закупят для больниц Подмосковья в 2024 году Пресс-служба Минздрава МО

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Новое оборудование для ЭКГ и холтеровского мониторирования закупят для больниц Подмосковья в этом году. Медучреждения получат 550 новых аппаратов.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, техника поступит в больницы до конца года. По словам первого заместителя председателя правительства Светланы Стригунковой, на закупку оборудования направят более 200 миллионов рублей.

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«Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники. На закупку будет направлено более 200 миллионов рублей», — сказала она.

Оборудование закупят по нацпроекту «Здравоохранение», программе модернизации первичного звена и поручению главы региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

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