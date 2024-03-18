Подмосковье 18 марта 2024, 13:33 Свыше 500 аппаратов для ЭКГ закупят больницам Подмосковья в 2024 году Пресс-служба Минздрава МО

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Еще 550 аппаратов для электрокардиографии и холтеровского мониторирования закупят для больниц Подмосковья в этом году. На их закупку направят 200 миллионов рублей.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, закупка новой техники позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний качественней и доступнее.

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«Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники. На закупку будет направлено более 200 млн рублей», — сказала она.

Оборудование закупят по нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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