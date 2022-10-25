Свыше 50 жилых домов отремонтируют в Ступине до конца года | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 17:17 Свыше 50 жилых домов отремонтируют в Ступине до конца года

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До конца года в Ступине отремонтируют 51 многоквартирный дом. На это выделили 491 миллион рублей, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

В округе обновят 13 фасадов, 16 крыш, заменят 19 инженерных систем и восемь лифтов. Работы уже завершили в 25 зданиях.

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Глава МинЖКХ Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капремонта в стране. До 2049 года преобразят свыше 44 тысяч домов. Работы провели уже в 15,7 тысячи из них.

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«Заменено более 12 400 лифтов, отремонтировано порядка девять тысяч крыш и 3650 фасадов, а также проведен ремонт газоснабжения в 1650 многоквартирных домах», — сказал он.

До конца этого года в регионе отремонтируют 3849 домов. Узнать их адреса можно на сайте ФКР.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.