Подмосковье 28 августа 2023, 17:11 Свыше 50 жилых домов капитально отремонтируют в Лобне до конца года пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Подрядчика для проведения капитального ремонта определили в Лобне. Специалисты компании «Астра» приведут в порядок 55 жилых домов к концу года. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Рабочие отремонтируют плоские и скатные крыши, кирпичные фасады, инженерные системы электроснабжения и водоснабжения, установят счетчики.

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Напомним, программа реализуется Фондом капитального ремонта Подмосковья. Полный список адресов, где запланирован ремонт, опубликован на главной странице сайта организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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