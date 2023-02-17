Подмосковье 17 февраля 2023, 14:13 Свыше 50 жилых домов капитально отремонтировали в Щелкове за год

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Капитальный ремонт провели в 60 многоквартирных домах Щелкова в 2022 году. В 14 из них обновили кровлю, в 41 — коммуникации, в двух заменили лифты, на 10 объектах отремонтировали фасады.

Глава МинЖКХ региона Антон Велиховский рассказал, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капитального ремонта жилых домов в стране. В нее вошло свыше 44 тысяч зданий, которые преобразят до 2049 года.

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«В Подмосковье с 2014 года в рамках программы капитального ремонта произведен ремонт 16 тысяч домов. В 2022 году капитально отремонтировано 3849 домов», — сказал он.

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На работы в 2023–2025 годах выделили более 57 миллиардов рублей. За это время планируют привести в порядок 4461 дом. Из них 1151 получит новый облик в этом году. В них заменят 450 лифтов и 779 систем газоснабжения.

Узнать, где именно проведут работы, можно на сайте ФКР.

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