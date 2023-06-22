Подмосковье 22 июня 2023, 14:12 Свыше 50 жилых домов исключили из реестра проблемных в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала года в Подмосковье из реестра проблемных объектов исключили 51 многоквартирный дом. Об этом сообщили в Главном управлением государственного строительного надзора Московской области.

На данный момент в ЕРПО находится 305 многоквартирных домов. Это более чем на 50% меньше, чем в 2022 году. С начала года в Подмосковье достроили ЖК «Ново-Садовый» в Балашихе, и ключи от квартир получили 36 семей. Дольщики ждали своего жилья 15 лет. Еще 35 участников долевого строительства восстановили права в Ступине. Кроме того, 207 человек заселятся в этом году в новые квартиры в поселке Быково и Подольске.

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Также начались компенсационные выплаты пострадавшим дольщикам. По словам министра правительства Московской области по государственному надзору Артура Гарибяна, до конца года в регионе осталось восстановить права менее 10 тысяч дольщиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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