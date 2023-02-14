Подмосковье 14 февраля 2023, 14:02 Свыше 50 земельных торгов прошло в Подмосковье за неделю

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За неделю в Подмосковье прошло 56 земельно-имущественных аукционов. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике региона. В аукционах участвовал 131 человек.

На один лот претендовали 3,7 участника. Самым популярным объектом стал участок под склады в Ступине, его стоимость выросла в 15 раз от стартовой. За него боролись пять участников торгов.

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Всего с начала года на аукционах в Подмосковье передали в собственность 30 коммерческих объектов, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

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Узнать, какие объекты можно приобрести на аукционе, можно на портале ЕАСУЗ.

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