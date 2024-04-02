Подмосковье 02 апреля 2024, 15:50 Свыше 50 водителей в Одинцове прошли проверку на трезвость в минувшие выходные

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В минувшие выходные на территории Одинцовского городского округа сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». В общей сложности проверку прошли более 50 водителей, ни одного человека в состоянии опьянения не выявлено.

Проверка прошла для предупреждение и пресечение случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

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Инспекторы Госавтоинспекции использовали метод «массовой проверки», благодаря которому была возможность охватить значительное количество автомобилистов. Водители, остановленные для проверки, проходили визуальный осмотр на предмет признаков опьянения.

Кроме того, автоинспекторы проводили разъяснительную работу среди водителей, напоминая о серьезных последствиях управления транспортным средством после употребления алкоголя.

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