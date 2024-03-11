Подмосковье 11 марта 2024, 16:51 Свыше 50 уроков по безопасности на железной дороге провели для школьников Подмосковья с начала года Минтранс Подмосковья

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Свыше 50 открытых уроков на тему безопасности на железной дороге провели для подмосковных школьников с начала года. На них детям рассказывают, как вести себя на платформах в ожидании поезда и переходить пути.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, уроки проводят для снижения смертности на железнодорожных путях. На них сотрудники "РЖД" и транспортной полиции рассказывают детям о правилах безопасности. Занятия проводят во всех образовательных учреждениях региона. Они проходят в интерактивной форме, а затем ученики отвечают на вопрос.

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Для снижения аварийности в Подмосковье также реконструируют и строит пешеходные переход через железную дорогу, устраняют стихийные тропы и устанавливают камеры видеонаблюдения.

Жителям напомнили о важности напоминать правила безопасности на путях детям.

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