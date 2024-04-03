Подмосковье 03 апреля 2024, 14:19 Свыше 50 тысяч цветов высадят в Химках к лету Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Свыше 60 наименований цветов высадят в Химках к началу лета. Более 50 тысяч растений украсят парки, скверы, аллеи и городские клумбы.

Больше всего на улицах округа будет бегоний, настурций, петуний, вьюков, календулы, космей, тюльпанов и гиацинтов. Ассортимент выбрали с учетом сезона и периода цветения растений, чтобы создавался непрерывный цикл. Сначала распустятся гиацинты, за ними тюльпаны, а когда совсем потеплеет — петунии и бегонии.

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«Химки с самого детства ассоциируются с зеленью и цветами. На улицах Химок, вдоль дорог, на центральных площадях, в парках, во дворах всегда пышно цветут клумбы. Специалисты по озеленению ведут большую работу и при проектировке цветочных композиций, и во время ухода. Примечательно, что у каждой клумбы — свой особенный стиль и дизайн», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Цветы на клумбах высадят в рамках месяца благоустройства. Также городские службы приведут в порядок 13 парков, скверов и аллей: покрасят игровые площадки, отремонтируют тропы, входные зоны и обновят газоны.

«В рамках месяца чистоты и порядка проведем уборку всех улиц, дворов, зон отдыха Химок. В парках и скверах округа отремонтируем лавочки, игровые комплексы, проведем покраску бордюров, заборов, ограждений. А затем приступим к озеленению газонов, высадим цветы», — отметил заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев.

Помимо прогулочных зон, внимание уделят жилым домам и городским улицам. Коммунальщики приведут в порядок 1440 строений, свыше 600 дворов, 515 километров дорог и 192 километра тротуаров. Также подготовят к запуску 13 фонтанов и очистят 80 мемориалов и памятников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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