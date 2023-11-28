Подмосковье 28 ноября 2023, 16:35 Свыше 50 тысяч пожилых и инвалидов оформили социальное обслуживание на дому в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

Читать 360tv в

Свыше 50 тысяч пенсионеров и инвалидов из Подмосковья получают социальное обслуживание на дому. На эти цели в бюджете региона предусмотрели свыше пяти миллиардов рублей.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, в эту работу активно включен негосударственный сектор. Кроме того, в этом году стартовал еще один социальный проект по уходу за пожилыми и инвалидами.

Реклама

«Например, благодаря этому проекту мы стараемся максимально сохранить родственный уход на дому, ведь родные могут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроится в нашем социальном центре», — сказала она.

Систему долговременного ухода реализуют в шести городских округах. Это Орехово-Зуево, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный и Лобня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».