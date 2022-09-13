Свыше 50 тысяч датчиков загазованности установили в квартирах Подмосковья | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 50 тысяч датчиков загазованности установили в квартирах Подмосковья

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Жителям Подмосковья напомнили о важности установки датчиков загазованности. Это необходимо для повышения безопасности в квартирах, рассказали в Минэнергетики области. Специалисты уже установили свыше 50 тысяч единиц.

В министерстве напомнили, что за год в Подмосковье произошло более 55 инцидентов, связанных с неправильным использованием газового оборудования. В них пострадали 145 человек. Из-за этого ведомство рекомендует установить систему контроля, сказал глава министерства Александр Самарин.

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«Более 85% пострадавших и 50% летальных случаев стали результатом отравления продуктами сгорания газа. Столь неутешительная статистика требует принятия срочных мер по профилактике подобных происшествий», — заявил министр.

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Он добавил, что стоимость установки датчика не может превышать цены самого устройства. Всего планируется установить свыше 127 тысяч датчиков в квартирах Подмосковья. Рекомендованные системы были опубликованы на сайте Минэнергетики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал города-аутсайдеры по проверкам газовой безопасности в Подмосковье. Он поручил усилить работу в этом направлении.

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