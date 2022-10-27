Свыше 50 торговых и спортивных центров Подмосковья получили высокую оценку безопасности | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 17:27 Свыше 50 торговых и спортивных центров Подмосковья получили высокую оценку безопасности

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С начала года цифровой сервис «Самообследование бизнеса» использовали 69 объектов повышенного уровня ответственности в Подмосковье. Это торговые центры, спортивные комплексы и аэропорты. Из них 53 получили высокую оценку соблюдения требований, рассказали в Главгосстройнадзоре региона.

Как объяснил глава ведомства Артур Гарибян, предприниматели могут самостоятельно проверить наличие нарушений при помощи приложения «Проверки Подмосковья». Заполнить электронный чек-лист можно с телефона и направить его в Главгосстройнадзор.

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«Такая профилактическая мера позволяет добросовестным собственникам объектов повышенного уровня ответственности освободиться от проверок в сфере эксплуатации на три года», — добавил он.

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Министр рассказал, что одна из самопроверок прошла во Дворце спорта «Видное» в Ленинском округе. По ее результатам информацию о присвоении высокой оценки выслали в личный кабинет на «Госуслугах» в течение трех дней.

Самообследование бизнеса применяют в Подмосковье в сферах перевозок, соцобслуживания, архивного дела, ЧС. С ноября их будут применять для экологического и геологического надзора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.