Подмосковье 06 февраля 2024, 18:05 Свыше 50 спортсменов приняли участие в межрегиональном турнире по кэндо в Подмосковье Фото: Федерация кендо Московской области

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Межрегиональный турнир по кэндо на Кубок Золотого кольца прошел в Егорьевске. В нем приняли участие свыше 50 спортсменов от семи до 17 лет из разных регионов России.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в соревнованиях участвовали представители Москвы, Иваново, Казани и Подмосковья. В результате наибольшее количество наград получили спортсмены из Москвы и Егорьевска.

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«Егорьевск — гостеприимный, великолепный, с большими традициями купеческий город, распахнул свои двери для соревнований. Главный смысл проводимых состязаний: формирование духа единства между командами в Московской области и Федерации в целом. Так формируется единый командный дух целого региона», — сказал председатель федерации кэндо Подмосковья Алексей Аверьянов.

Кэндо — это японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах.

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