Свыше 50 паралимпийцев из Подмосковья отправятся на международные соревнования | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 50 паралимпийцев из Подмосковья отправятся на международные соревнования

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Международные комплексные спортивные соревнования «Летние игры паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“» стартовали в Сочи. В них поучаствуют 1800 атлетов, среди которых 53 жителя Подмосковья, рассказали в Минспорте региона.

За победу на соревнованиях будут бороться участники из 13 стран: России, Белоруссии, Армении, Туркменистана, Таджикистана и других, рассказал глава Минспорта Дмитрий Абаренов.

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«Московская область традиционно представлена сильнейшим составом. На Играх выступят 53 подмосковных спортсмена, 18 из них в составе сборной РФ», — добавил министр.

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Участники будут состязаться в пяти видах спорта: для лиц с поражением ОДА, с интеллектуальными нарушениями, для слепых, футбол для больных церебральным параличом, а также тхэквондо. Они поборются в девяти дисциплинах. Это легкая атлетика, плавание, настольные теннис, стрельба из лука, фехтование, шахматы, тхэквондо, шашки и футбол ЦП. Игры торжественно откроют 4 октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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