Подмосковье 06 сентября 2023, 15:40 Свыше 50 специалистов «Энергомаша» в Химках наградили за вклад в развитие отрасли Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Работникам научно-производственного объединения «Энергомаш» вручили благодарственные письма за личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли. Торжество приурочили к 115-летию академика и основателя предприятия Валентина Глушко.

Звания лауреатов премии имени академика Глушко получили пять работников предприятия. Они внесли значительный вклад в разработку и испытания жидкостных ракетных двигателей.

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«Сегодня НПО „Энергомаш“ уверенно смотрит в будущее и ведет разработки практически для всех средств выведения в нашей стране», — рассказал гендиректор предприятия Петр Левочкин.

Слова благодарности выразила депутат Госдумы, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Светлана Савицкая.

«Валентин Петрович использовал свой авторитет и добился, чтобы была открыта женская программа. Он считал, что страна должна быть всегда и везде первой», — отметила Савицкая.

Валентин Глушко — один из основоположников советского жидкостного ракетного двигателестроения. Он создал опытные образцы первого электротермического ракетного двигателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил вклад предприятий региона в оборонно-промышленный комплекс России.

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