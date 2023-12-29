Подмосковье 29 декабря 2023, 12:28 Свыше 50 школьников получили именные стипендии главы Лобни Unsplash

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Вручение сертификатов на именную стипендию главы округа Игоря Демешко состоялось в Лобне. Среди награжденных — 57 школьников, проявивших выдающиеся способности в учебе, творчестве и спорте.

Сертификаты школьникам вручила начальник управления образования администрации Лобни Ирина Салыгина. Она пожелала ребятам успехов в достижении намеченных целей.

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Напомним, президент России объявил 2023-й Годом педагога и наставника. С января штаты школ Лобни пополнили 18 молодых учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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