17 апреля 2023, 17:39
Свыше 50 православных ярмарок прошло в Подмосковье в преддверии Пасхи
Свыше 50 ярмарок православной тематики прошло в 27 округах Подмосковья. Они были посвящены Великому Посту и Пасхе. Некоторые из них продолжат работу до конца апреля.
На ярмарках продавали постные продукты и полуфабрикаты без животных жиров и белков, а также фермерские товары, продукцию храмов и монастырей. Это куличи, яйца, пироги и многое другое. Там также провели выступления музыкальных коллективов, мастер-классы и детские программы.
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Большинство ярмарок прошло в Пушкино и Воскресенске. Узнать, где проводятся мероприятия можно на «Яндекс.Картах», а также на сайте Минсельхозпрода Подмосковья.
Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.
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Ярмарки
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