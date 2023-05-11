Подмосковье 11 мая 2023, 17:00 Свыше 50 нарушений правил пожарной безопасности выявили в Подмосковье в майские праздники Комитет лесного хозяйства МО

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Свыше 300 патрулирований земель лесного фонда прошло в подмосковных лесах с 6 по 9 мая. На них выявили нарушения пожарной безопасности и составили 53 протокола об административных нарушениях.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, за это время было выявлено по 10 нарушений в Дмитрове и Звенигороде, 11 — в Истре, 26 — в Клину, 11 — в Ногинске и 16 — в Подольске.

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Особый противопожарный режим ввели в лесах Подмосковья 28 апреля. Он устанавливает дополнительные требования к соблюдению правил безопасности и предусматривает увеличение штрафов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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