Подмосковье 21 февраля 2024, 14:43 Свыше 50 медиков пополнили штат больницы в Одинцове с начала года Пресс-служба администрации г.о.Одинцово

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Вопросы обеспечения кадрами Одинцовской областной больницы обсудили на встрече главы Андрея Иванова с новым главным врачом медицинского учреждения Александром Грицанчуком. С начала 2024 года на работу приняли 55 человек.

Привлечение нового персонала осуществляется комплексно через различные каналы, включая сайт учреждения, социальные сети, объявления и программу «Приведи друга». Также проводится профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов.

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Важным направлением работы является заключение целевых договоров со студентами медицинских ВУЗов для последующего трудоустройства. До сих пор остаются открытыми 73 вакансии, включая 56 узких специалистов и 17 специалистов первичного амбулаторного звена.

Для привлечения новых кадров и удержания существующих в регионе действует профессиональная премия для медицинских специалистов — «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат».

По региональной программе «Социальная ипотека» специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Новая мера поддержки, которая стартовала в 2024 году — «Бюджетная ипотека». Оформить ее могут как врачи, так и средний медицинский персонал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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