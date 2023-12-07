Подмосковье 07 декабря 2023, 11:57 Свыше 50 лыжных трасс откроют в парках Подмосковья зимой Министерство благоустройства Московской области

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Этой зимой в парках и лесопарках Подмосковья откроют 52 лыжные трассы, 56 тюбинговых горок и 181 каток. О зимних активностях региона рассказали в эфире федерального телеканала.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, общая протяженность трасс превысит 173 километра.

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«На территории парков и лесопарков Московской области будет работать 52 лыжные трассы. Из них заработают: 27 малых лыжных трасс, 15 средних, 13», — сказал он.

В этом году количество зон с зимними активностями в парках увеличится. Там будут работать не только 52 лыжные трассы, но и 56 тюбинговых горок, а также 181 каток. Большинство из них — бесплатные.

На 38 лыжных трассах гости смогут также воспользоваться прокатом, а на 17 будут работать теплые раздевалки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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