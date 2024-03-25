Подмосковье 25 марта 2024, 16:09 Свыше 50 «лежачих полицейских» заменят в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках начинается работа по замене более 50 старых «лежачих полицейских» на новые. Работники дорожных служб уже проверили, где именно нужно заменить эти неровности, чтобы улучшить безопасность.

«Жителям важно чувствовать себя в безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах, в том числе вблизи школ, поликлиник и опасных участков, где водители могут превысить скорость», — отметил лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк.

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В этом году в городском округе уже установили более 100 новых «лежачих полицейских» на разных улицах. С апреля по май в Химках проведут большую уборку и ремонт дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье откроют четыре новых путепровода возле станций МЦД. Они появятся в Раменском, Красногорске и Наро-Фоминске.

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