01 апреля 2024, 18:58
Свыше 50 контейнерных площадок модернизируют в Химках в апреле
В рамках месяца чистоты и благоустройства в городском округе Химки стартовал проект по модернизации контейнерных площадок. Всего обновят 54 площадки, предназначенныех для сбора крупногабаритного мусора и твердых коммунальных отходов.
Работы проведут в соответствии с едиными стандартами. К площадкам оборудуют удобные подъезды для спецтехники. При этом особое внимание уделят тому, чтобы маршруты для техники не пересекались с линиями электропередач и не нарушали целостность подземных и воздушных коммуникаций.
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Около мест сбора мусора установят ограждения с трех сторон. Кроме того, в рамках системы «Безопасный регион» по периметру площадок разместят камеры видеонаблюдения.
Ранее в Химках приняли меры для обеспечения свободного доступа коммунальной техники к контейнерным площадкам: установили 372 знака «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Наличие этих знаков делает парковку автотранспорта возле площадок административным нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
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