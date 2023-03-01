Подмосковье 01 марта 2023, 16:36 Свыше 50 километров газопроводов построили в Подмосковье по губернаторской программе с начала года

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«Мособлгаз» завершил работы по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» в шести населенных пунктах Подмосковья. Компания построила 57 километров новых сетей.

Газопроводы появились в селах Липцы и Покровское, в деревнях Банино и Тимоново, а также в рабочих поселках Малино и Серебряные Пруды.

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Компания «Мособлгаз» реализует программу в Подмосковье с 2005 года. В нее уже вошли 4205 населенных пунктов. Таким образом, работы повысили качество жизни 537 тысяч человек. Отмечается, что с 2021 года для всех программ газификации действует единый принцип: газ до границ участков зарегистрированных домов подводится бесплатно.

Для участия в программе необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области и соответствовать определенным критериям: в населенном пункте должны быть прописаны от 30 человек, а сумма капитальных затрат на человека не должна превышать 450 тысяч рублей.

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