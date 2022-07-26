Свыше 50 килограммов вторсырья собрали на акции «Экодвор» в Солнечногорске

Юбилейный 20-й «Экодрвор» прошел в Солнечногорске. У участников не только приняли собранные отходы, но и рассказали о том, как правильно разделить их по фракциям. Активисты смогли собрать 52 килограмма мусора.

Кроме сбора отходов, на акции также устроили мастер-классы, выставку, обмен книгами и конкурсы. Гости получали за участие игрушечные «баксы», которые затем смогли обменять на ручки, сладости и игрушки. А некоторые смогли уйти с новым четвероногим другом — благотворительный фонд «Велес» организовал выставку животных.

«На данном мероприятий наша цель — сделать пиар нашим животным, которые на данный момент ищут дом. Это маленькая собачка Пунш и котята», — рассказала президент фонда Оксана Гадалова.

Организаторы отметили: интерес жителей к экологическому образу жизни только растет, поэтому следующую акцию проведут уже в августе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность сохранения экологии в мегаполисах и рассказал о благоустройстве 50 лесопарков в Подмосковье.