29 ноября 2023, 14:38
Свыше 50 килограммов гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска в зону СВО
Казачье общество Солнечногорска передало 50 килограммов гуманитарной помощи для бойцов добровольческого батальона в зоне специальной военной операции. Груз доставят на территорию Луганской Народной Республики к концу недели.
Казаки и жители округа подготовили для бойцов инструменты, расходники для автомобилей, теплые вещи, блиндажные печи, спальные мешки, индивидуальные аптечки и вкусные гостинцы из дома. Весь гуманитарный груз состоит из вещей, о которых просили бойцы.
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«Напомню, что для участников специальной военной операции разработан единый стандарт мер поддержки. Так, военнослужащие и их семьи имеют льготы при поступлении в вузы, при оплате жилищно-коммунальных услуг и налогов на имущество», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Напомним, по вопросам заключения контракта с Министерством обороны можно обратиться в военкомат Солнечногорска по телефону: 8 (495) 994-06-60. Также о службе можно узнать в областном центре отбора контрактников, через горячую линию 8 (495) 990-77-77 или сайт.
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Солнечногорск
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