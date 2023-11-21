Подмосковье 21 ноября 2023, 15:37 Свыше 50 катков и лыжных трасс откроют в Химках этой зимой Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Покататься на коньках в этом году можно будет на 26 площадках в Химках. Шесть из них оборудуют теплыми раздевалками и прокатом инвентаря. Для любителей лыж подготовят 26 трасс разного уровня сложности.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Центральной ледовой площадкой станет Театральный каток. Первых посетителей он примет уже 25 ноября — на торжественном открытии выступят именитые фигуристы и спортсмены из Химок. Площадь катка — почти 2,5 тысячи квадратных метров. Одновременно на нем смогут кататься 150 человек. Рядом будут работать теплая раздевалка, пункты проката и заточки коньков.

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Предварительный режим работы Театрального катка: понедельник–четверг с 10:00 до 21:30, пятница–воскресенье с 10:00 до 23:30. Вход на каток бесплатный, но необходимо заранее записаться на сеанс, длительность которого составляет полтора часа.

Этой зимой в Химках подготовят 26 лыжных трасс. Самые большие откроются на горнолыжной базе «Родина» в Сходне, в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» и на стадионе «Снежинка». Лыжные трассы пролягут в трех парках округа и на территориях школ. Прокат инвентаря организуют в трех местах: на улице Школьной, дом 2а в Сходне, на улице Мичурина, дом 24 в Старых Химках и в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Стоимость аренды выйдет в среднем 200 рублей в час.

Начинается подготовка к зимнему сезону в химкинских парках. В ближайшее время к Новому году украсят парки Толстого, «Дубки», «Экоберег», «Подрезково», «Два берега», а также скверы «Юбилейный» и имени Марии Рубцовой. Уже запланировано провести более 350 развлекательных и спортивных мероприятий.

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