Подмосковье 13 февраля 2023, 10:20 Свыше 50 юных спортсменов выступили с танцами на льду в Подмосковье в выходные

Читать 360tv в

Единственная в Подмосковье команда по синхронному катанию выступила на ледовой арене. Номера показали свыше 50 воспитанников отделения фигурного катания МАУ СШОР имени Ю. Е. Ляпкина.

Начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич рассказал, что мероприятия прошло в рамках фестиваля зимних видов спорта. С каждым годом его посещают все больше жителей.

Реклама

«Хотелось бы, чтобы мы пришли к формату своего собственного ледового шоу с яркими костюмами, профессиональным светом и красивыми декорациями. У нас для этого есть все возможности, а самое главное — у нас много талантливых юношей и девушек», — добавил он.

Реклама

Свой номер представила единственная в регионе команда по синхронному катанию «ФриволитЕ». В ней — 14 девушек от 14 до 18 лет. Почти все из них — из Балашихи. Спортсменки участвуют во всероссийских соревнованиях, а за лето они приблизились к топ-5 лучших команд страны.

«Синхронное катание — это действительно достаточно сложно. Здесь надо кожей чувствовать друг друга и быть сплоченными. Кроме того, важно иметь хорошее здоровье, так как отсутствие на тренировке одного человека очень сильно сказывается на командной работе», — объяснила хореограф Ирина Балкина.

Всего в отделении фигурного катания школы занимаются 100 человек. Многие из них побеждают на турнирах разных уровней. Среди них — дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, победивший на Всероссийских соревнованиях «Жигули».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».