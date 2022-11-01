Свыше 50 хоккейных команд сыграют в новом сезоне НХЛ в Подмосковье | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 15:42 Свыше 50 хоккейных команд сыграют в новом сезоне НХЛ в Подмосковье

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В минувшие выходные в Московской области стартовал новый сезон Ночной хоккейной лиги. Это был региональный этап 12 Всероссийского фестиваля среди любительских хоккейных команд. В целом именно в текущем сезоне собираются принимать участие больше 50 команд.

Первые игры уже состоялись в дивизионе «Лига надежды 18+», еще прошла «Лига мечты» — именно ее впервые провели в сформированном в Подмосковье дивизионе.

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Всероссийский турнир по хоккею проводится сразу в два этапа. Первый из них региональный, он проходит с сентября по март. Второй этап — это уже фестиваль, он длится на протяжении двух недель в Сочи. Победитель в главном дивизионе получит Кубок Крутова и грант на строительство крытого ледового катка.

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Ночная хоккейная лига — это ведущая российская любительская организация, у которой просто изначально нет аналогов не только в России, но и в мире. Она основывалась 15 декабря 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, в ней принимали участие ветераны отечественного хоккея.