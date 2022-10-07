Свыше 50 заблудившихся грибников спасли в Подмосковье за выходные | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 13:45 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 50 заблудившихся грибников спасли в Подмосковье за выходные

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С началом сезона грибов жители Подмосковья чаще теряются в лесах. На прошлых выходных оттуда вывели 56 человек. Комлесхоз напомнил о правилах безопасной тихой охоты.

Как отметили в ведомстве, сейчас в регионе установилась подходящая погода для роста грибов. В лесах уже можно найти опята, грузди, сыроежки, маслята и другие. Желая собрать большую добычу, жители региона уходят далеко в чащу и иногда теряют дорогу домой. С начала года в лесу потерялись 115 человек. Как сообщил глава Комлесхоза области Олег Баженов, большинство заблудившихся вывели из лесов Ступина, Наро-Фоминская и Клина.

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«Впереди теплые выходные, и мы прогнозируем, что желающих отправиться на „тихую охоту“ будет много», — отметил зампред правительства Георгий Филимонов.

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Он добавил, что при походе в лес важно обращать внимание на ориентиры: ЛЭП, реки, ручьи, пни, необычные деревья и ямы. Также важно сообщить родным о прогулке на природе, взять с собой заряженный телефон и лекарства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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