Подмосковье 24 января 2023, 10:46 Свыше 50 электрических подстанций и ЛЭП обследуют в Подмосковье с тепловизорами за год

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«Россети» начали диагностику 36 магистральных подстанций и 17 воздушных линий в Подмосковье. Их проверят при помощи тепловизоров, сообщили в Минэнергетики региона.

Тепловизоры позволят обнаружить дефекты без отключения оборудования. Это снизит число технологических нарушений.

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Сейчас компания завершила проверку подстанции «Ярцево» в Сергиевом Посаде и 220 киловатт линий на юге региона. Они питают около 500 тысяч человек.

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В марте с тепловизорами проверят работу питающих центров энергокольца. Это 750 киловатт «Белый Раст», 500 киловатт «Пахра» и «Западная», подстанции «Стачка» и «Дальняя».

Тепловизионное обследование — одно из самых эффективных. Его проводят регулярно, чтобы выявить нарушения в работе подстанций и линий электропередачи на ранней стадии.

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