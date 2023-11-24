Подмосковье 24 ноября 2023, 11:31 Свыше 50 единиц техники вывели утром на уборку снега в Богородском округе Пресс-служба администрации города или района

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Снегоуборочная техника работала в Богородском всю ночь из-за сильных осадков. С раннего утра на маршруты вышли свыше 50 машин.

Утром 24 ноября на уборку улиц Богородского округа направили свыше 50 погрузчиков, тротуарных тракторов и другой техники. В работе задействовали около 100 человек. Коммунальщиков контролируют сотрудники Главного управления содержания территорий.

Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл обновленную котельную в поселке Майдарово под Солнечногорском вместе с жителями. До конца года в округе запустят еще четыре таких объекта.

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