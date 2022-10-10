Свыше 50 домов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 11:21 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 50 домов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю

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На минувшей неделе кадастровый номе получили еще 52 дома в Подмосковье. Это четыре жилых здания и 48 таунхаусов в пяти округах региона.

Большинство домов, получивших кадастровый номер за неделю, находятся в Домодедове. Это 39 таунхаусов в ЖК «Юсупово Лайф Парк». Еще девять поставили на учет в деревне Бережки в Подольске.

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Кроме того, номер дали жилому дому на 964 квартиры в Пушкино, еще два на 611 квартир в Люберцах и малоэтажное здание с тремя квартирами в Орехово-Зуеве.

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Постановка домов на кадастр позволит собственникам полноценно распоряжаться своим имуществом, записать детей в школы и сады и прикрепиться к поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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