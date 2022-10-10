Свыше 50 домов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю | 360°

Все новости

Общество

10 октября 2022, 11:27

Автоэксперт Шапарин назвал самое безопасное место в автомобиле

Здоровье

10 октября 2022, 11:27

Россиянам рассказали, какая каша является самой полезной

Реклама

Подмосковье

10 октября 2022, 11:21

Школа на 2,2 тысячи мест появится в ЖК «Лобня-Сити» через год

Подмосковье

10 октября 2022, 11:21

Свыше 50 домов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю

Важное

10 октября 2022, 11:18

Путин призвал глав регионов контролировать соблюдение законов при частичной мобилизации

Мир

10 октября 2022, 11:16

Появились сообщения о повреждении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Спецоперация

10 октября 2022, 11:15

Власти Крыма усилили меры безопасности после теракта

Спецоперация

10 октября 2022, 11:13

Часть Харькова после взрывов осталась без воды и электричества

Подмосковье

10 октября 2022, 11:05

Разработка ученых из Подмосковья улучшит контроль на пищевых предприятиях

Подмосковье

10 октября 2022, 11:21

Свыше 50 домов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю

Читать 360tv в

На минувшей неделе кадастровый номе получили еще 52 дома в Подмосковье. Это четыре жилых здания и 48 таунхаусов в пяти округах региона.

Большинство домов, получивших кадастровый номер за неделю, находятся в Домодедове. Это 39 таунхаусов в ЖК «Юсупово Лайф Парк». Еще девять поставили на учет в деревне Бережки в Подольске.

Реклама

Кроме того, номер дали жилому дому на 964 квартиры в Пушкино, еще два на 611 квартир в Люберцах и малоэтажное здание с тремя квартирами в Орехово-Зуеве.

Реклама

Постановка домов на кадастр позволит собственникам полноценно распоряжаться своим имуществом, записать детей в школы и сады и прикрепиться к поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Строительство

Недвижимость

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама