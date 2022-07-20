Свыше 50 домов отремонтируют в Талдомском округе

В региональную программу капремонта общего имущества многоквартирных домов вошел 51 МКД в 2022 году. На эти цели выделено 174 миллиона рублей, сообщили в региональном МинЖКХ.

В ведомстве уточнили, что в рамках ремонта запланировано отремонтировать кровли в 11 многоквартирных домах, инженерные системы в 18 домах. На текущий момент работы проведены в 37 МКД.

Министр ЖКХ Подмосковья напомнил, что в Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капремонта рассчитаны до 2049 года.

«В 2022 году капитально отремонтировано 1450 МКД, среди которых 271 лифт, 140 фасадов, 400 кровель. Работы проходят в соответствии с графиками производства работ. К концу года запланировано отремонтировать 3765 домов, в том числе запланировано отремонтировать кровли в 935 домах, фасадные работы в 726 домах, инженерные системы в 1639 домах, заменить 800 лифтов», — сказал Антон Велиховский.

В 2021 году в Московской области были капитально отремонтированы 2500 многоквартирных домов. План на 2022 год включает ремонт 3757 домов.